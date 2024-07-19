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Григорьев Алексей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Григорьев Алексей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
5,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Лажинская волость
Место
Бол. Бучеки
Место события
Бол. Бучеки, Лажинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 54.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4794
Григорьев Алексей
Текст оригинальной записи
Григорьев Алексей д. Бол. Бучеки

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