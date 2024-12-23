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Виноградов Николай Степанович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Виноградов Николай Степанович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
61,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Лажинская волость
Место
Городок
Место события
Городок, Лажинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 54.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4788
Виноградов Николай Степанович - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Виноградов Николай Степанович дворян. ус. Городок

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