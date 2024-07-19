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Братугин Дмитрий Прокофьев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Братугин Дмитрий Прокофьев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
10,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Лажинская волость
Место
Выставки
Место события
Выставки, Лажинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 54.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4787
Братугин Дмитрий Прокофьев
Текст оригинальной записи
Братугин Дмитрий Прокофьев д. Выставки

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