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Богданов Максим

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Богданов Максим
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
25,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Лажинская волость
Место
Немыл
Место события
Немыл, Лажинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 54.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4784
Богданов Максим
Текст оригинальной записи
Богданов Максим д. Немыл

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