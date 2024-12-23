Берестенников Аристарх Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБерестенников Аристарх Сергеевич

Берестенников Аристарх Сергеевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Берестенников Аристарх Сергеевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
233,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Лажинская волость
Место
Язвищи
Место события
Язвищи, Лажинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 54.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4782
Берестенников Аристарх Сергеевич
Текст оригинальной записи
Берестенников Аристарх Сергеевич куп. д. Язвищи

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.