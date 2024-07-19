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Алексеев Григорий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Алексеев Григорий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
185,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Лажинская волость
Место события
Лажинская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 54.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4779
Алексеев Григорий - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Алексеев Григорий кр. Псковской губ. Остров. у. Мясовской в. д. железняка, земля в Лапинской вол. п-шь Кочешино

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