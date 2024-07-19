Ясновидский Иван Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯсновидский Иван Семенович

Ясновидский Иван Семенович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ясновидский Иван Семенович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
29
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Крестецкая волость
Место
Тимино
Место события
Тимино, Крестецкая волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 53.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4764
Ясновидский Иван Семенович
Текст оригинальной записи
Ясновидский Иван Семенович ус. Тимино

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.