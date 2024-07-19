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Щевелев Василий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Щевелев Василий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
20,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Крестецкая волость
Место
Гладышево
Место события
Гладышево, Крестецкая волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 53.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4757
Щевелев Василий
Текст оригинальной записи
Щевелев Василий г. Крестцы ус. Гладышево при дер. Долгом Мосту

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