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Тинт Якоб Иоганов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Тинт Якоб Иоганов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
16
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Крестецкая волость
Место
Бугры
Место события
Бугры, Крестецкая волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 53.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4751
Тинт Якоб Иоганов
Текст оригинальной записи
Тинт Яков (он же Якоб) Иоганов пос. Бугры

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