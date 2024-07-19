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Тарасов Василий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Тарасов Василий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
35,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Крестецкая волость
Место события
Крестецкая волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 53.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4749
Тарасов Василий
Текст оригинальной записи
Тарасов Василий дер. Красавиц Семеновской вол. Демянского уезда при дер. Харчевни

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