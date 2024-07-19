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Тимофеев Павел Климов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Тимофеев Павел Климов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
40,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Крестецкая волость
Место события
Крестецкая волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 53.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4747
Тимофеев Павел Климов
Текст оригинальной записи
Тимофеев Павел Климов дер. Ямники Луженской вол. Демянского уезда при дер. Лонна

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