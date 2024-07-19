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Смирнов Карп Яковлевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Смирнов Карп Яковлевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
20,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Крестецкая волость
Место
Лонна
Место события
Лонна, Крестецкая волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 53.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4744
Смирнов Карп Яковлевич - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Смирнов Карп Яковлевич п. Лонна Демян. мещ.

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