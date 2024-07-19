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Старостин Матвей Тимофеев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Старостин Матвей Тимофеев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
13,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Крестецкая волость
Место события
Крестецкая волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 53.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4742
Старостин Матвей Тимофеев
Текст оригинальной записи
Старостин Матвей Тимофеев дер. Красавиц Демянского уезда

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