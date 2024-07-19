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Синилин Алексей Иванов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Синилин Алексей Иванов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
13
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Крестецкая волость
Место
Задней
Место события
Задней, Крестецкая волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 53.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4739
Синилин Алексей Иванов
Текст оригинальной записи
Синилин Алексей Иванов дер. Задней

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