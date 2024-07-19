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Смирнов Яков

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Смирнов Яков
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
5,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Крестецкая волость
Место события
Крестецкая волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 53.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4738
Смирнов Яков
Текст оригинальной записи
Смирнов Яков дер. Олешенки Демянскаяго уезда

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