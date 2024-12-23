Сергеев Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергеев Никита

Сергеев Никита

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Сергеев Никита
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
19,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Крестецкая волость
Место
Харчевни
Место события
Харчевни, Крестецкая волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 53.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4737
Сергеев Никита
Текст оригинальной записи
Сергеев Никита дер. Харчевни

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.