Разширяев Федор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРазширяев Федор Андреевич

Разширяев Федор Андреевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Разширяев Федор Андреевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
81,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Крестецкая волость
Место события
Крестецкая волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 53.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4731
Разширяев Федор Андреевич
Текст оригинальной записи
Разширяев Федор Андреевич д. Уполоз Семеновской волости Демянского уезда земля при дер. Листович

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.