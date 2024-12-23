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Фон-Розенберг Александр Александрович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Фон-Розенберг Александр Александрович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
186,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Крестецкая волость
Место
Харчевни
Место события
Харчевни, Крестецкая волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 52.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4728
Фон-Розенберг Александр Александрович
Текст оригинальной записи
Фон-Розенберг Александр Александрович барон двор. земля при д. Харчевни

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