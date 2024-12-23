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Палин Василий Алексеев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Палин Василий Алексеев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
26,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Крестецкая волость
Место
Листович
Место события
Листович, Крестецкая волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 52.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4725
Палин Василий Алексеев
Текст оригинальной записи
Палин Василий Алексеев д. Листович

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