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Першин Иван Порфирьевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Першин Иван Порфирьевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
34,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Крестецкая волость
Место
Харчевня
Место события
Харчевня, Крестецкая волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 52.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4717
Першин Иван Порфирьевич
Текст оригинальной записи
Першин Иван Порфирьевич д. Харчевня

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