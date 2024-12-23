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Подушкин Владимир Евграфович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Подушкин Владимир Евграфович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
76,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Крестецкая волость
Место
Тишино
Место события
Тишино, Крестецкая волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 52.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4715
Подушкин Владимир Евграфович
Текст оригинальной записи
Подушкин Владимир Евграфович ус. Тишино

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