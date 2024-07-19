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Никитин Ефим

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Никитин Ефим
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
32
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Крестецкая волость
Место
Мал. Сух. Нивки
Место события
Мал. Сух. Нивки, Крестецкая волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 52.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4713
Никитин Ефим
Текст оригинальной записи
Никитин Ефим д. Мал. Сух. Нивки

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