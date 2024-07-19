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Мосягин Василий Васильевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Мосягин Василий Васильевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
172,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Крестецкая волость
Место события
Крестецкая волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 52.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4702
Мосягин Василий Васильевич
Текст оригинальной записи
Мосягин Василий Васильевич г. Крестцы

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