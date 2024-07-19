Леппик Михель — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеппик Михель

Леппик Михель

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Леппик Михель
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
22,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Крестецкая волость
Место
Бугры
Место события
Бугры, Крестецкая волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 52.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4700
Леппик Михель
Текст оригинальной записи
Леппик Михель пос. Бугры

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.