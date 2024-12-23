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Карпов Михаил

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Карпов Михаил
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
18,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Крестецкая волость
Место
Жихарева
Место события
Жихарева, Крестецкая волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 52.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4696
Карпов Михаил
Текст оригинальной записи
Карпов Михаил дер. Жихарева

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