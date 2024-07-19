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Кивимейстер Ганс Юрхевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Кивимейстер Ганс Юрхевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
74,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Крестецкая волость
Место
Холм
Место события
Холм, Крестецкая волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 52.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4693
Кивимейстер Ганс Юрхевич
Текст оригинальной записи
Кивимейстер Ганс Юрхевич пос. Холм

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