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Кондратьев Иван

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Кондратьев Иван
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
38,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Крестецкая волость
Место
Мокрого Острова
Место события
Мокрого Острова, Крестецкая волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 52.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4692
Кондратьев Иван
Текст оригинальной записи
Кондратьев Иван с. Мокрого Острова

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