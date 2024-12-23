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Иванов Гавриил

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Иванов Гавриил
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
36,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Крестецкая волость
Место
Жихарева
Место события
Жихарева, Крестецкая волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 51.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4677
Иванов Гавриил
Текст оригинальной записи
Иванов Гавриил д. Жихарева

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