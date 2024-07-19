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Земледельцев Владимир Яковлевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Земледельцев Владимир Яковлевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
духовенство
Ценз
33
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Крестецкая волость
Место события
Крестецкая волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 51.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4674
Земледельцев Владимир Яковлевич - сословие: духовенство
Текст оригинальной записи
Земледельцев Владимир Яковлевич свящ. Мокро-Островской церкви

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