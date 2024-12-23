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Егоров Мирон

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Егоров Мирон
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
1,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Крестецкая волость
Место
Листович
Место события
Листович, Крестецкая волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 51.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4671
Егоров Мирон
Текст оригинальной записи
Егоров Мирон д. Листович

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