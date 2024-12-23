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Данилов Павел

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Данилов Павел
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
36
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Крестецкая волость
Место
Жихарева
Место события
Жихарева, Крестецкая волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 51.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4666
Данилов Павел
Текст оригинальной записи
Данилов Павел д. Жихарева

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