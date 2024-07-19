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Граничнов Алексей Александрович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Граничнов Алексей Александрович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
духовенство
Ценз
50,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Крестецкая волость
Место события
Крестецкая волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 51.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4661
Граничнов Алексей Александрович - сословие: духовенство
Текст оригинальной записи
Граничнов Алексей Александрович свящ. Крестецкого Екатерининского собора

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