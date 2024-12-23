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Васильев Константин Александрович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Васильев Константин Александрович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
дворянство
Ценз
2,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Крестецкая волость
Место
Харчевня
Место события
Харчевня, Крестецкая волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 51.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4660
Васильев Константин Александрович - сословие: дворянство
Текст оригинальной записи
Васильев Константин Александрович двор. д. Харчевня прож. в г. Боровичах

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