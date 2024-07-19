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Брумберг Криш Карлов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Брумберг Криш Карлов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
26
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Крестецкая волость
Место
Красной Городок
Место события
Красной Городок, Крестецкая волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 50.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4651
Брумберг Криш Карлов
Текст оригинальной записи
Брумберг Криш Карлов ус. Красной Городок

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