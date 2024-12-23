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Борисенков Николай Васильев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Борисенков Николай Васильев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
24,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Крестецкая волость
Место
Тишина
Место события
Тишина, Крестецкая волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 50.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4650
Борисенков Николай Васильев
Текст оригинальной записи
Борисенков Николай Васильев д. Тишина

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