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Беляев Ананий Иванович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Беляев Ананий Иванович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
109,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Крестецкая волость
Место
Крестецкой слободы
Место события
Крестецкой слободы, Крестецкая волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 50.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4649
Беляев Ананий Иванович
Текст оригинальной записи
Беляев Ананий Иванович Крестецкой слободы

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