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Антонов Семен

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Антонов Семен
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
42
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Крестецкая волость
Место
Стуковей
Место события
Стуковей, Крестецкая волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 50.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4643
Антонов Семен
Текст оригинальной записи
Антонов Семен д. Стуковей

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