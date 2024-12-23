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Алексеев Пантелей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Алексеев Пантелей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
49
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Крестецкая волость
Место
Жихарева
Место события
Жихарева, Крестецкая волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 50.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4641
Алексеев Пантелей
Текст оригинальной записи
Алексеев Пантелей д. Жихарева

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