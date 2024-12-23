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Антонов Петр Дмитриевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Антонов Петр Дмитриевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
298,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Крестецкая волость
Место
Воробьево
Место события
Воробьево, Крестецкая волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 50.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4639
Антонов Петр Дмитриевич
Текст оригинальной записи
Антонов Петр Дмитриевич пус. Воробьево

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