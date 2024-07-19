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Хмелевский Василий Васильев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Хмелевский Василий Васильев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
26,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Красностанская волость
Место
Иевкина
Место события
Иевкина, Красностанская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 50.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4634
Хмелевский Василий Васильев
Текст оригинальной записи
Хмелевский Василий Васильев д. Иевкина

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