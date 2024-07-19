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Харламов Яков

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Харламов Яков
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
43,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Красностанская волость
Место
Войцев
Место события
Войцев, Красностанская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 50.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4633
Харламов Яков
Текст оригинальной записи
Харламов Яков д. Войцев

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