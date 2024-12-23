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Трофимов Павел

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Трофимов Павел
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
11,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Красностанская волость
Место
Боровичи
Место события
Боровичи, Красностанская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 49.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4610
Трофимов Павел
Текст оригинальной записи
Трофимов Павел д. Боровичи

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