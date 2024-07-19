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Тюльпанов Иван Михайлович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Тюльпанов Иван Михайлович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
духовенство
Ценз
26 дес. 1618 с.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Красностанская волость
Место события
Красностанская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 49.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4607
Тюльпанов Иван Михайлович - сословие: духовенство
Текст оригинальной записи
Тюльпанов Иван Михайлович Настоятель Устьинской церкви

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