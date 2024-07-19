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Савин Дмитрий Семенов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Савин Дмитрий Семенов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
крестьянство
Ценз
23,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Красностанская волость
Место события
Красностанская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 49.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4606
Савин Дмитрий Семенов - сословие: крестьянство
Текст оригинальной записи
Савин Дмитрий Семенов кр. Старорусского у. д. Отоки

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