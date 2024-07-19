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Резников Василий Васильев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Резников Василий Васильев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
7,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Красностанская волость
Место события
Красностанская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 49.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4584
Резников Василий Васильев
Текст оригинальной записи
Резников Василий Васильев Борович

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