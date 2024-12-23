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Осипов Елисей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Осипов Елисей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
4,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Красностанская волость
Место
Хохули
Место события
Хохули, Красностанская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 48.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4568
Осипов Елисей
Текст оригинальной записи
Осипов Елисей дер. Хохули

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