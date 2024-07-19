Нечкин Александр Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНечкин Александр Федоров

Нечкин Александр Федоров

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Нечкин Александр Федоров
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
мещанство
Ценз
0,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Красностанская волость
Место
Войцево
Место события
Войцево, Красностанская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 48.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4561
Нечкин Александр Федоров - сословие: мещанство
Текст оригинальной записи
Нечкин Александр Федоров мещ. дер. Войцево

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.