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Нестеров Иван

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Нестеров Иван
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
4,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Красностанская волость
Место
Ворович
Место события
Ворович, Красностанская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 48.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4551
Нестеров Иван
Текст оригинальной записи
Нестеров Иван дер. Ворович

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