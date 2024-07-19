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Никольский Семен Семенович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Никольский Семен Семенович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Сословие
духовенство
Ценз
24 д. 600 с.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Красностанская волость
Место события
Красностанская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 48.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4550
Никольский Семен Семенович - сословие: духовенство
Текст оригинальной записи
Никольский Семен Семенович наст. Красностан. ц.

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