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Матвеев Василий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Матвеев Василий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
5,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Крестецкий уезд
Волость
Красностанская волость
Место
Ворович
Место события
Ворович, Красностанская волость, Крестецкий уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 89. С. 48.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 4549
Матвеев Василий
Текст оригинальной записи
Матвеев Василий дер. Ворович

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